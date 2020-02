SGP-CU Veere buitenspel bij coalitievorming

PvdA/GroenLinks, CDA en Dorpsbelangen en Toerisme Veere (DTV) willen samen een nieuwe coalitie vormen in de gemeente Veere. Daarmee belandt SGP-CU in de oppositie.

DTV trok vorige week de stekker uit de samenwerking met de andere coalitiepartners, SGP-CU en de VVD. Diezelfde DTV onderhandelt nu verder met de twee fracties die tot nu toe in de oppositie zaten. Uit gesprekken met een informateur blijkt dat deze samenstelling de voorkeur heeft van de meerderheid.

SGP-CU is „teleurgesteld” dat ze nu niet aan tafel zit, zegt raadslid Marcel van den Bosse desgevraagd. Zijn partij belandt nu na veertien jaar in de oppositiebankjes. Van den Bosse zegt „voor 98 procent zeker” te weten dat er al lijntjes liepen tussen DTV en de vorige oppositiepartijen nog vóór DTV de stekker eruit trok. DTV zelf was woensdagmorgen niet bereikbaar voor een reactie.

In de brief waarin DTV’er Adri Roelse vorige week afscheid nam van zijn coalitiegenoten, hekelde hij nog het „vechtmodel” tussen coalitie en oppositie. De twee oppositiepartijen wilden toen niet spreken over een vechtmodus in de Veerse raad. Beide benadrukten de afgelopen tijd „inhoudelijk stevig oppositie” te hebben gevoerd.

Veere in politieke crisis na breuk in coalitie