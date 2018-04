SGP/CU-raadslid Veere stopt om schijn te vermijden van belangenverstrengeling

Albert Maljaars uit Westkapelle levert zijn net behaalde zetel in de fractie van SGP/ChristenUnie in de gemeenteraad van Veere alweer in.

Hij is mede-eigenaar van een bouwbedrijf in Meliskerke en zegt dat het ambt van raadslid daar niet mee is te verenigen. SGP/CU behaalde bij de verkiezingen vorige maand vijf raadszetels in Veere.

Fractievoorzitter Arie Schot van SGP/CU betreurt de stap van Maljaars, maar respecteert diens besluit. Schot doet op verzoek van de fractie de woordvoering in de kwestie.

„Als mededirecteur van het bouwbedrijf voert Albert Maljaars werkzaamheden uit in de gemeente”, aldus Schot. „Dat strookt niet met het raadslidmaatschap. Daarom is binnen de fractie in goed overleg besloten dat hij zijn raadszetel afstaat. Het is jammer, maar integriteit moet bovenaan staan en vanuit dat oogpunt was dit de enige juiste stap”, zegt Schot, verwijzend naar het gevaar van ongeoorloofde belangenverstrengeling. „Er mag geen enkele aanleiding zijn tot eventuele discussie hierover.”

Maljaars was projectleider bij het bouwbedrijf, maar eind 2016 werd hij mede-eigenaar. Schot: „Het is volstrekt legitiem dat je in je eigen gemeente probeert opdrachten te krijgen. Maar in de Gemeentewet staat zwart op wit dat dit eigenlijk niet kan wanneer je naast eigenaar van een bedrijf ook lid bent van de gemeenteraad. Daaraan hebben we ons te houden.”

De SGP/CU-fractievoorzitter benadrukt dat de stap van Maljaars los staat van het integriteitsonderzoek dat op dit moment in Veere loopt naar wethouder Jaap Melse van SGP/ChristenUnie. Dit externe onderzoek moet uitwijzen of Melse schuldig was aan belangenverstrengeling bij de aankoop van een lodge in het nieuwe Duinhotel Tien Torens in Zoutelande. De projectontwikkelaar van dat hotel heeft ook plannen voor een nieuw hotel in Domburg, waar het college en de raad hun fiat aan hebben gegeven.

Schot typeert Albert Maljaars als een ‘professionele kracht’ die in de vorige raadsperiode, toen hij ook al vier jaar raadslid was, zijn taak altijd naar eer en geweten uitvoerde. Hij was namens de fractie onder meer woordvoerder op het terrein van de ruimtelijke ordening. Marcel van den Bosse uit Serooskerke neemt in de raad de opengevallen plaats van Maljaars in.