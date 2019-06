SGP-CU op de bres voor stabiele huwelijken en gezinnen in H-I-Ambacht

De SGP-ChristenUnie in Hendrik-Ido-Ambacht maakt zich sterk voor goede jeugdzorg. In een manifest roept de fractie de gemeente ertoe op om in het belang van de kinderen te proberen echtscheidingen, en zeker vechtscheidingen, te voorkomen.

Sinds 2015 ligt de lokale jeugdzorg op het bordje van gemeenten. Hendrik-Ido-Ambacht stelt daartoe momenteel een preventieplan op

De SGP-CU-fractie dringt erop aan om ook aandacht te schenken aan de echtscheidingsproblematiek. Deze donderdag overhandigde raadslid Jeroen van der Laan hiertoe een manifest aan wethouder Van Die.

Waarom dit manifest?

„Een kind is het beste af als de vader en moeder het samen goed hebben. Een echtscheiding betekent voor kinderen een aanslag op hun zelfvertrouwen. Dat kan zich uiten in agressief gedrag en meer roken, blowen en drinken. Ze kunnen worstelen met een lager zelfbeeld, een zwakkere band hebben met vooral hun vader en problemen krijgen op school. Daarom willen wij bijdragen aan stabiele huwelijken en gezinnen.”

Hoe groot is het probleem?

„We zien het aantal echtscheidingen toenemen. Vaak zijn er kinderen bij betrokken, en na een echtbreuk neemt de vraag naar jeugdzorg toe. Als gemeente kun je veel doen om relaties stabieler te maken, echtscheidingen te voorkomen of eraan bij te dragen dat de situatie niet uitloopt op een vechtscheiding.”

Welk ideeën hebben jullie?

„Je moet investeren in preventie. Zo denken wij aan een Noorse relatietherapie voor jonge ouders. Verloskundigen kunnen aankomende ouders uitgebreider gaan informeren over wat hun te wachten staat: als stellen beter voorbereid zijn op de veranderingen die een eerste kind met zich meebrengt, gaan ze minder snel uit elkaar.

Via het sociaal wijkteam en kerken kan de gemeente gesprekken aanbieden aan stellen die dreigen vast te lopen, en steungezinnen inzetten waar kinderen bij nood tijdelijk terechtkunnen.”

En die vechtscheidingen?

„In een echtscheidingssituatie ontstaan er vaak conflicten over de alimentatie of de opvoeding. De gemeente kan als bemiddelaar optreden en helpen afspraken te maken over bijvoorbeeld het overdrachtsmoment van de kinderen.”

Gaat de wethouder iets met het manifest doen?

„Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het preventieplan vast, maar ons statement is duidelijk. Wat ons betreft krijgt dit thema forse aandacht in het plan. Veel volwassenen in Ambacht voeren een echtscheidingssituatie op als reden van hun problemen: die oorzaak staat in de top vijf op nummer drie. Het is echt nodig dat hier iets mee gebeurt.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws