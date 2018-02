SGP, ChristenUnie en CDA stellen vragen over mogelijke mensenhandel in Kampen

De SGP, ChristenUnie en CDA in Kampen hebben vrijdag aan het college gevraagd of er ook in de Overijsselse stad sprake is van mensenhandel. De partijen wijzen op de Tiende rapportage mensenhandel, waarin staat dat gemeenten het vaak laten afweten bij de aanpak van mensenhandel.

In 35 procent van de gemeenten heeft het bestuur geen idee of het voorkomt. De christelijke partijen vragen zich af of er signalen van mensenhandel en illegale prostitutie in Kampen zijn en of er beleid is om deze problemen aan te pakken.