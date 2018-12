SGP buiten coalitie West Betuwe om koopzondag

De SGP blijft vanwege de koopzondagen buiten de coalitie van West Betuwe. Informateur Marianne Kallen heeft geadviseerd om onderzoek te doen naar een college met Dorpsbelangen, CDA, Leefbaar Lokaal Belang, ChristenUnie en GroenLinks. Deze coalitie heeft 17 van de 31 zetels.

Kallen voerde de afgelopen weken gesprekken met alle partijen. Ze adviseert een brede coalitie te vormen die zoveel mogelijk een afspiegeling vormt van de bevolking van de nieuwe gemeente.

Belangrijk punt tijdens de onderhandelingen was de zondagsopenstelling van winkels. „Bijna alle partijen vinden het beter dit onderwerp niet op te nemen in een coalitieakkoord, maar als vrije kwestie aan te merken”, liet Kallen zaterdag weten.

„De kwestie van de zondagsrust bleef boven de markt hangen. Dat bleek steeds weer een beladen onderwerp. Daar moesten we dus wat mee”, bevestigt Ed Goossens van Dorpsbelangen. In het verkiezingsprogramma van de grootste partij van West Betuwe stond dat Dorpsbelangen in de nieuwe raadsperiode bereid was een proef met maximaal twaalf koopzondagen te nemen. „Uiteindelijk wilden negen van de tien partijen van de zondagopenstelling een vrije kwestie maken, zodat de raad vrij was om hierover een besluit te nemen. De SGP kon daar niet in meegaan en heeft zich teruggetrokken”, aldus Goossens.

Verdrietig

SGP-voorman Lourens van Bruchem is uitgesproken verdrietig door de uitkomst van de onderhandelingen. „We wilden heel graag verder met Dorpsbelangen en CDA. En die partijen wilden op hun beurt ook met ons samenwerken. Wij wilden graag meedoen om van West Betuwe een mooie, groene gemeente te maken. Uiteindelijk werden we het niet eens over de koopzondag. Van beide kanten zijn we ver gegaan. Dorpsbelangen had in haar verkiezingsprogramma beloften gedaan. Maar wij ook. We gunnen de ondernemers zondagsrust. Veel mensen hebben vanwege ons standpunt over de koopzondag op de SGP gestemd. Die belofte kunnen we niet breken. Bovendien is dit voor ons een heel principieel onderwerp.”

Varianten

Van Bruchem bevestigt dat er is nagedacht over meerdere varianten. „Wij waren bereid om mee te denken over een onderzoek naar de mening van ondernemers en inwoners. Anderzijds wilden we de zekerheid dat de winkels ’s zondags niet open zouden gaan. Dat bleek niet haalbaar. Toen hebben wij laten weten dat we helaas niet mee kunnen doen.”

Ook Goossens betreurt het dat de SGP is afgehaakt. „De SGP is een bestuurspartij en ze had een goede verkiezingsuitslag. We hebben verschillende opties bekeken, maar we kwamen er niet uit.”

Overigens benadrukt Goossens dat de formatie nog geen gelopen race is. „Als we er met deze vijf niet uitkomen, zijn er nog verschuivingen mogelijk.”

Van Bruchem laat weten dat de SGP-deur open staat, mits de standpunten over de koopzondag veranderen. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de SGP –goed voor vijf zetels– in de oppositie komt.