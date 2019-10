Servaas Stoop (SGP) eerste burgemeester van West Betuwe

De 57-jarige Servaas Stoop uit Hendrik Ido Ambacht is gekozen tot burgemeester van gemeente West Betuwe. Dat meldt De Gelderlander. Fusiegemeente West Betuwe onstond op 1 januari dit jaar uit de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen.

Stoop was eerder burgemeester in Dirksland en waarnemend burgemeester in Korendijk en Zuidplas. Hij is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij begon zijn carrière als medewerker van de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 en 2012 stond hij op de vierde plek van de SGP-kandidatenlijst.

Stoop werd gekozen uit een groep van vijftien kandidaten die gesolliciteerd hadden voor de burgemeestersfunctie. Als het kabinet instemt met zijn benoeming, vervangt hij waarnemend burgemeester Harry Keereweer, die tot nu toe West Betuwe bestuurde.

Servaas Stoop waarnemer gemeente Zuidplas