Seroendeng verkocht zonder waarschuwing dat er pinda’s in zitten

Een partij seroendeng, een strooisel uit de Indonesische keuken van geroosterde kokos, pinda’s en specerijen, is met een verkeerd etiket in omloop gekomen. Daardoor staat er niet op dat de inhoud pinda bevat, waarvoor sommige mensen allergisch zijn. Er staat op dat er sambal badjak in zit.

Het gaat om YAKSO seroendeng 85 gram van groothandel FZ Organic Food BV uit Wolvega, te houden tot 21-04-2021 Het bedrijf roept mensen met een pinda-allergie op het spul niet te consumeren. Het kan terug worden gebracht naar de winkel.