„Serieus onderzoek naar doorstart ziekenhuis Lelystad”

Er heeft zich woensdag „een partij” gemeld die serieus werk wil maken van een doorstart van het noodlijdende ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad.

Dat zei voorzitter Cees de Bruin van de cliëntenraad van onder meer het ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad woensdagavond tegenover het Reformatorisch Dagblad.

Het Lelystadse ziekenhuis, onderdeel van MC IJsselmeerziekenhuizen, verkeert in finaniceel zwaar weer. Dinsdag werd bekend dat de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk en het MC Slotervaart in Amsterdam uitstel van betaling hebben aangevraagd.

Een naam van de partij die zich woensdag meldde voor een kennelijke reddingspoging, wil De Bruin niet noemen. „Er wordt op dit moment nog keihard aan gewerkt aan een serieus plan om het ziekenhuis in Lelystad voor een deel door te laten draaien. Belangrijke functies in Lelystad kunnen misschien overeind blijven. Daarbij wordt dan ook gebruik gemaakt van goede contacten met omliggende ziekenhuizen, zoals Isala in Zwolle en Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Ik ben de afgelopen drie dagen ongeveer 24 uur per dag bezig met deze zaak.”

Voor het eveneens noodlijdende MC Slotervaart in Amsterdam ziet De Bruin geen doorstartmogelijkheden. „Ik durf wel te stellen dat dat een gesloten boek is.”

De gemeenteraad van Lelystad vergadert woensdagavond over de problemen bij de MC IJsselmeerziekenhuizen. De ingelaste vergadering begint om 20.00 uur. De gemeente Lelystad had dinsdag gezegd dat het belangrijk is dat er een ziekenhuis is en blijft „voor de inwoners van Lelystad en de omliggende gemeenten.”

