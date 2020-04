Serie (5): Op raamvisitie bij familie Knulst in Oosterwolde

Tanneke Schreurs-Knulst (33) uit het Gelderse Oosterwolde: „Mijn ouders wonen 50 meter bij ons vandaan. Onze kinderen Thamar, Hadassa, Lourens en Samuël gaan geregeld op raamvisite bij opa en oma. Die moeten thuisblijven. Mijn moeder valt in de risicogroep. Ze is hartpatiënt en heeft astma. Jammer dat we niet bij haar op bezoek kunnen. Maar veiligheid gaat voor alles.

Mijn moeder appt Thamar: „Ik mis jullie zo.” Of ze videobellen met elkaar. Als de kleinkinderen langskomen, gooit hun oma wel eens snoep naar buiten.

Het zou fijn zijn als de regering dinsdag afkondigt dat de kinderen weer naar de basisschool mogen. Niet omdat ze thuis nou zo lastig zijn. Wel omdat ze de structuur van een schooldag missen. De kinderen zelf willen ook weer graag naar school. Onze zoon Lourens kon pas videobellen met kinderen uit zijn klas. Dat vond hij heel leuk, maar toch ziet hij hen het liefst weer echt.

Als blijkt dat het nog niet veilig is om scholen weer te openen, zullen we dat moeten accepteren. Soms moeten dingen gewoon gebeuren. Of ze nou fijn zijn of niet. In ieder geval moeten we dankbaar zijn dat we normaal gesproken naar school mogen en kunnen gaan. Wat dat betreft heeft God ons rijk gezegend.”

serie Raamvisite

Op visite gaan is in deze crisistijd vaak lastig. Maar een raambezoek kan doorgaans wel. Deel 5 in een serie. Donderdag deel 6.