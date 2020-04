Serie (2): Op raamvisite bij schoonmoeder Smit in Vinkeveen

Christine Smit-van Kreuningen (50) uit Vinkeveen: „Mijn 86-jarige schoonmoeder, Cornelia Smit-Ligtenberg, is kwetsbaar. Ze heeft diabetes, hoge bloeddruk en wondroos aan haar been. Ze loopt met een rollator. Twee keer per dag komt de thuiszorg.

Haar seniorenwoning in Vinkeveen heeft een mooi groot raam, daar kunnen bijvoorbeeld haar klein- en achterkleinkinderen bezoekjes brengen en een tekening door de bus doen. Een van haar dochters drinkt dagelijks een kop koffie bij mijn schoonmoeder. Maar die dochter moet dan natuurlijk niet verkouden zijn.

Mijn schoonmoeder vindt het nu thuis heel stil en saai. Ze mist de aanloop van haar zeven kinderen en de rest van de familie. Ze was begin maart jarig en wilde dat vieren in een kerkzaaltje. Maar die bijeenkomst is afgelast.

Ze blijft gemoedelijk en rustig tijdens de coronacrisis. Ze weet dat de Heere van haar afweet. Tot hiertoe heeft Hij haar geholpen. ”Groot is Uw trouw, o Heer” is haar lievelingslied. Ze is een voorbeeld voor ons. Ze klaagt niet.”

