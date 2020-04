Serie (1): Op raamvisite bij familie Rozendaal in IJsselmuiden

Petra Rozendaal (42) uit Hasselt: „Mijn moeder, Gerrie Rozendaal, werd donderdag 65 jaar. Per toerbeurt gingen kinderen en kleinkinderen op raamvisite. Voor onze jonge kinderen, Eva van 5 en Lev van 3, is het best lastig om afstand te bewaren. Ze willen opa en oma knuffelen.

Toen mijn vader vorige week zaterdag de deur even opendeed, vloog Lev naar binnen. Dat bezoekje hebben we maar kort gehouden. We kunnen videobellen met mijn ouders. We hebben een goede band. Die blijft uiteraard, ook nu we niet normaal bij elkaar koffie kunnen drinken.

Mijn vader is een paar weken niet fit geweest, dus mijn ouders zitten zo veel mogelijk binnen. Mijn 40-jarige zus Marianne, die bij hen in de buurt woont, doet boodschappen. Ze zegt: „Ma, blijf lekker thuis.”

Mijn eigen woonplaats Hasselt is zwaar getroffen door het coronavirus. Velen zijn overleden. We zijn geschokt. Er is angst, verdriet, rouw. We hebben in de drie jaar dat we hier wonen de kerkklokken nog niet zo vaak horen luiden als nu.

Ook in Kampen zijn al velen getroffen door het virus. In de kerk van mijn ouders, de gereformeerde gemeente in Kampen, overleden verschillende mensen. Het is een moeilijke tijd. Toch zijn we dankbaar voor de momenten dat we samen kunnen zijn. Al is dat op afstand.”

Gerrie Rozendaal uit IJsselmuiden werd donderdag 65 jaar. Zij en haar man Dick kregen feestelijke raamvisite van hun dochters Marianne (l.), Petra (r.) en de kleinkinderen Eva en Lev. beeld RD, Anton Dommerholt

serie

Raamvisite

Op visite gaan is in deze crisistijd vaak lastig. Maar een raambezoek kan doorgaans wel. Deel 1 in een serie. Dinsdag deel 2.