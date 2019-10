SER werkt aan alternatief voor leenstelsel

De Sociaal Economische Raad werkt aan een alternatief plan voor het leenstelsel voor studenten. Dat zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer in de podcast Betrouwbare Bronnen.

De SER komt met een eigen plan, omdat Hamer bang is dat er anders niets verandert. „Partijen maken een eigen alternatief en bijten zich daar dan in vast. Ik maak mij grote zorgen dat straks allerlei plannen naast elkaar liggen waar geen meerderheid voor is, zodat er uiteindelijk niks verandert.”

„Ik heb goede hoop dat we er met zoveel kennis en kunde van de jongeren, van de SER en alle mensen die we er bij gaan betrekken, samen uit kunnen komen”, aldus Hamer.