SER-voorzitter Hamer: vertrouwen in afloop

Voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal-Economische Raad (SER) vertrouwt op een goede afloop van de vervolggesprekken over het pensioenakkoord. ’‘In het vervolgproces heb ik veel meer vertrouwen dan menigeen, want alle partijen zijn heel vasthoudend.’‘

Na de FNV en het CNV stemde dinsdag de Vakcentrale voor Professionals (VCP) als laatste grote vakcentrale in met het pensioenakkoord. ’‘Last but not least. Goed dat ze hun eigen traject hebben gevolgd’‘, zei Hamer. Ze verwacht vrijdag als de SER bijeenkomt ’‘een gezellige vergadering’’ omdat alle partijen nu aan boord zijn.