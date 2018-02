SER: Eén verlofregeling na geboorte kind

Vaders én moeders moeten in het eerste jaar na de geboorte van hun kind zes weken betaald ouderschapsverlof kunnen krijgen en wel op kosten van de overheid. Zo’n regeling stimuleert moeders om te blijven werken, verwacht de Sociaal-Economische Raad (SER).

De SER vindt het huidige stelsel van verlofregelingen te ingewikkeld. In een vrijdag aan het kabinet uitgebracht advies stelt de SER voor om ouderschapsverlof, kraamverlof en partnerverlof samen te voegen.

Het kabinet is al van plan om het betaalde kraamverlof voor vaders na de geboorte stapsgewijs te verlengen. De SER vindt dat die voorziening ook voor moeders moet gelden. Voor hen komen de zes weken boven op het bestaande zwangerschaps- en bevallingsverlof. Later moet worden bekeken of het betaalde ouderschapsverlof kan worden uitgebreid naar zestien weken, zoals de Europese Commissie eerder heeft bepleit.

In de verlofregeling die de SER voor ogen heeft, kunnen de ouders ieder 26 keer het aantal arbeidsuren per week inzetten. Na zes weken is dat onbetaald.

De SER vindt dat de nieuwe regeling niet moet leiden tot lastenverzwaring bij de werkgevers. „Vanwege het maatschappelijk belang en om breed draagvlak te krijgen” zal de financiering van het betaalde verlof uit de algemene middelen moeten komen, schrijft het adviesorgaan. In het AD van vrijdag legt SER-voorzitter Mariëtte Hamer uit dat de rekening in het huidige stelsel te eenzijdig bij werkgevers ligt. Daardoor heeft het midden- en kleinbedrijf moeite om aan te haken.

Nu kunnen beide ouders onbetaald verlof opnemen tot hun kind 8 jaar is. Driekwart van de vaders en bijna de helft van de moeders maakt daar geen gebruik van. Dat moet veranderen, vindt de SER.

De SER vindt dat de huidige regeling de traditionele rolverdeling in gezinnen in stand houdt. Vooral in het eerste halfjaar na de geboorte moeten ouders gestimuleerd worden om verlof op te nemen. Dat bevordert „een gelijkere verdeling van betaalde arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen.” Hamer: „Het is goed voor de kinderen én de participatie van vrouwen.”

De reformatorische vakorganisatie RMU is geen tegenstander van vereenvoudiging, maar wijst de motivatie van de SER af. „De SER wil de arbeidsparticipatie van vrouwen stimuleren en de verdeling van zorg en arbeid tussen mannen en vrouwen gelijk trekken. Natuurlijk is de opvoeding een gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar ouders moeten alle ruimte krijgen om zelf te kiezen hoe zij zorg en arbeid in het gezin verdelen”, zegt RMU-woordvoerder Chris Baggerman.