September was zonnig en ook nogal nat

September was zonnig, maar het was afgelopen maand ook vrij nat. Zo viel zondag in de provincie Groningen nog plaatselijk 40 millimeter regen, net zoveel als normaal in een halve septembermaand.

De zon scheen 162 uur tegen normaal 143 uur en gemiddeld over het land viel volgens het KNMI 89 millimeter regen tegen normaal 78 millimeter.

De hoogste temperatuur werd op 22 september gemeten in Maastricht (28,4 graden). In De Bilt werd het die dag 26,5 graden. Het was de enige zomerse dag in september. Normaal heeft september er twee.