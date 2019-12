„Sensoren kunnen autokraak voorkomen”

Sensoren kunnen een probaat middel zijn tegen auto-inbraken. Vijftig automobilisten in de gemeente Barneveld deden mee aan een proef. De deelnemers reageerden positief. De test krijgt nu een breder vervolg.

Ten minste één inbraak is tijdens het experiment verhinderd. „Dat was in Voorthuizen”, vertelt René Oosterom van de buurtpreventiegroep in de Barneveldse wijk Veller. Oosterom is mede-initiatiefnemer van het experiment.

„De eigenaar van de auto kreeg via zijn mobiele telefoon een signaal van de sensor. Gelijk deed hij in huis de verlichting aan, zo was zichtbaar dat hij naar buiten zou komen. De inbreker kwam niet meer aan inbreken toe en ging er als een speer vandoor. Een autokraker kan heel snel inbreken, maar met zo’n sensor word je nog sneller gealarmeerd.”

Waarom die proef?

„In 2016 werden we in de wijk Veller geconfronteerd met een golf aan auto-inbraken. Toen zijn we erover na gaan denken wat we tegen die kraken konden ondernemen. De inbrekers zijn vooral uit op airbags, navigatiesystemen en sturen.”

Wat hield de proef met de senoren in?

„Vijftig automobilisten kregen op kosten van de gemeente Barneveld een anti-inbraaksensor. Sommigen waren al slachtoffer van een autokraak geweest. De eerste twee systemen die we testten, waren nog in ontwikkeling. Ze gaven niet direct een alarm af als een inbreker met een auto bezig was.

Het derde systeem doet dat wel. Een autokraker kan in twee minuten z’n slag slaan, maar in twee seconden gaat er een seintje naar de eigenaar. Die kan dan in actie komen door eropaf te gaan, de hulpdiensten te bellen of via WhatsApp de buurt te waarschuwen.”

Opvallend veel auto-inbraken aan Zeeuwse kust

Hoe werkt het systeem?

„De sensor is een kastje dat je in de auto legt. Van de buitenkant is hij niet te zien. Inbrekers kunnen hem ook niet uitlezen of uitschakelen, omdat er niet voortdurend verbinding met een netwerk is. Pas met een beweging of trilling wordt het systeem geactiveerd. Dan wordt er meteen een melding verstuurd. Je moet er wel op letten dat je de sensor niet te scherp afstelt, zodat je voorkomt dat hij al reageert op een trilling als er een auto voorbijrijdt.”

Hoe krijgt het experiment nu een vervolg?

„Via de internetsite inbraaksensor.nl inventariseren we wie er in de gemeente belangstelling heeft voor een sensor. Met de leverancier gaan we dan praten over een leuke actieprijs. Tussen de 100 en 200 euro, denken we. De eerste dag waren er al 110 aanmeldingen. Hoe meer hoe beter. Als autokrakers weten dat we in Barneveld in ruime mate die sensoren gebruiken, werkt dat ook nog eens preventief. Dan gaan ze wel naar elders.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws