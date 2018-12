Sensoor heet voortaan De Luisterlijn

De Luisterlijn is de nieuwe naam van de landelijke luisterlijn Sensoor. Prinses Beatrix heeft de nieuwe naam woensdagmorgen onthuld tijdens een bijeenkomst in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Luisteren is de kerntaak van de hulpdienst.

Reden voor de naamswijziging is om meer bekendheid te krijgen en de aanstaande fusering met de zelfstandige hulplijnen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De hulplijnen worden op 1 januari onder de nieuwe naam samengevoegd.

Sensoor genoot slechts weinig bekendheid en wil graag uit de anonimiteit treden. De telefonische hulpdienst, die ook een chat- en e-mailhulp heeft, telt na de fusie 1500 vrijwilligers die vanaf verschillende locaties in Nederland werken.

Jaarlijks worden zo’n half miljoen oproepen verwerkt, waarbij de medewerkers een luisterend oor bieden bij bijvoorbeeld eenzaamheid, zorgen en pijn. Meer dan een derde van de mensen die bellen hebben psychosociale krachten, zo werd in Hilversum verteld.