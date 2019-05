Seniorencomplex onbewoonbaar door rookschade

Een groot appartementencomplex met voornamelijk ouderen in Hilversum is vrijdagavond ontruimd na een felle brand. Door rookschade zijn alle zestig woningen onbewoonbaar. Voor de ongeveer negentig bewoners wordt „met man en macht gewerkt” om opvang te regelen, aldus de brandweer.

De brand brak voor middernacht uit in een van de woningen van het complex aan de Schoolstraat. Door de rookvorming konden tientallen ouderen het pand niet meer verlaten. Zij moesten door de brandweer van hun balkon worden gered. De bewoners zijn tijdelijk opgevangen in het nabijgelegen poppodium De Vorstin.

Het gebouw waar de brand woedde bestaat uit twee verdiepingen. Zover bekend is de brand beperkt gebleven tot één woning. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De aard van de verwondingen is niet bekend, zegt een woordvoerder van de brandweer, maar de slachtoffers verkeren niet in levensgevaar.