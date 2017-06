Senioren mogen zegje doen in „maaltijdrel”

Onder leiding van de wethouder is er vrijdag gepraat over de ‘maaltijdrel’ in een Groningse serviceflat. De directie van het centrum wil dat de bewoners de maaltijden van de vaste leverancier eten, maar sommige bewoners vinden het niet lekker en bestellen liever ergens anders. De gemeente gaat de bewoners de komende drie weken bevragen wat ze het liefste willen.

Wethouder Ton Schroor heeft met het bestuur en de bewonersvereniging om de tafel gezeten. Hij meldt op de website van de gemeente Groningen dat alle partijen willen dat de rust weerkeert. Over drie weken volgt een vervolggesprek, aan de hand van de enquêteresultaten.

Zelfs staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) had een mening over de kwestie. Hij vond het „veel te ver” gaan dat de directie de kwestie aan de rechter wilde gaan voorleggen. De komende drie weken zijn die juridische stappen in elk geval van de baan en mogen bewoners ook best een pizza ergens bestellen.