Senior deelt huis met starter in Son en Breugel

Het is voor starters bijna onmogelijk zich te vestigen in het Brabantse dorp Son en Bruegel. Amanda Schiltmans richtte daarom Statiegeld Op Jeugd (SOJ) op. Het doel: ouderen delen hun huis met een jongere, zodat die toch in het dorp kan gaan wonen.

Het idee voor SOJ ontstond zo’n vijf jaar geleden. „Tijdens een debatavond over de demografie in ons dorp schrok ik enorm. Het bleek dat Son en Breugel hard vergrijsde. Er zijn hier namelijk geen sociale huurwoningen of betaalbare koopwoningen voor jongvolwassenen. Zij kunnen zich hier dus niet vestigen.” Schiltmans wilde het tij graag keren en richtte SJO op.

Op welke manier wil SJO starters een woning bieden?

„In Son en Breugel staan veel grote huizen die bewoond worden door ouderen. Dat huis is voor hen vaak te groot geworden, omdat hun kinderen de deur uit zijn. Het leek mij een goede oplossing om jongeren die een woning in Son en Breugel zoeken het leegstaande gedeelte te laten betrekken.

Op die manier kunnen senioren in hun huis blijven wonen en krijgen jongeren een plekje in ons dorp. Volgend jaar starten we een pilot.”

Zit de jongere dan op kamers bij de senior?

„Nee, zeker niet. Het huis wordt kadastraal gesplitst en krijgt twee huisnummers. De bewoners hebben elk hun eigen ingang en voorzieningen.”

Aan welke voorwaarden moet de huurder voldoen?

„In het contract is opgenomen dat de jongere hulptaken doet voor de oudere. Te denken valt aan het bijhouden van de tuin of het helpen bij het werken op de computer. Zorgtaken laten ze aan de professionals over.”

Krijgt de huurder iets terug voor zijn hulp?

„Jazeker. De huur bestaat uit twee delen: een huurdeel en een spaardeel. Het spaardeel gaat in een apart potje: de statiegeldpot. Als de huurder een eigen huis wil gaan kopen, kan hij dat bedrag opnemen en gebruiken voor de eigen kosten koper.

De oudere zal de jongere ook weleens praktisch helpen. Denk bijvoorbeeld aan het aannemen van een pakketje van Zalando of het geven van een tip over het verwijderen van vlekken.”

Hoeveel gaat de jongere betalen?

„Dat is afhankelijk van het aantal vierkante meters en de voorzieningen. Het doel is wel onder de sociale huurprijs van zo’n 720 euro te blijven.”

In 2020 is de eerste gedeelde bewoning een feit. Waar zullen mensen tegenaan lopen?

„Het kan best zijn dat de jongere en oudere hele andere verwachtingen hebben over de gedeelde bewoning en de taken die jongeren gaan doen. Daarom moeten ze samen duidelijke afspraken maken over welke hulptaken gedaan zullen worden, zodat het voor beide partijen geen teleurstelling wordt.”

