Senator FVD overweegt partij te verlaten

Door alle commotie binnen Forum voor Democratie overweegt Eerste Kamerlid Dorien Rookmaker de partij te verlaten en over te stappen naar de nieuwe partij van Henk Otten die onlangs uit FVD is gezet. Tegen De Telegraaf zegt de senator dat ze twee weken de tijd neemt voor haar keus.

Rookmaker had zichzelf eind vorige maand opgeworpen als bemiddelaar tussen de geroyeerde Otten en FVD-leider Thierry Baudet, maar dat heeft niets opgeleverd. „Henk wil praten, maar Thierry wil gewoon niet. Dan stopt het voor mij ook.” Rookmaker zegt tegen de krant dat FVD als „een vriendelijke club” begon, maar er spanning is ontstaan. „Het ging over geld, macht en over wie er welke rol mag spelen.”

Inmiddels beraadt ze zich over haar eigen toekomst. „Voor mij zijn er drie opties. Of ik blijf bij FVD, maar dat lijkt steeds meer een afsplitsing van de VVD met de mensen die nu aan de top staan. Of ik ga naar huis en laat de boel de boel. Of ik stap over naar Henk Otten.” Ze is naar eigen zeggen niet de enige binnen FVD die in dubio zit.