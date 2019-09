‘Sektarische trekken’ bij Utrechtse moskee

Basisschoolkinderen leren op de school van de Utrechtse moskee AlFitrah precies wat ‘halal’ (toegestaan) of ‘haram’ (verboden) is. Ze leren afstand te houden van andersdenkenden en van alles wat niet-islamitisch is. Voor ouders is er geen ruimte om daar iets van te zeggen. De school heeft sektarische trekken.

Dat staat in een rapport dat het Verwey-Jonker Instituut vrijdag heeft gepubliceerd over het onderwijs in de salafistische moskee in Utrecht. Volgens de onderzoekers zet AlFitrah niet actief aan tot radicalisering of geweld. Maar bij de moskee gebeuren wel dingen die op of over de rand van de wet zijn, maken de onderzoekers op uit gesprekken met ingewijden.

Er worden islamitische huwelijken gesloten zonder officiële trouwpapieren. Aangifte doen bij de politie van misstanden wordt gezien als verraad. Mensen met psychische of fysieke problemen worden behandeld met ‘religie en gebed’ en niet naar reguliere hulpverleners gestuurd.

Utrecht heeft een melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, blijkt uit een brief die vrijdag aan de gemeenteraad is gestuurd. Het Openbaar Ministerie en de fiscale recherche zijn al een poos bezig met een onderzoek naar AlFitrah.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken is „elke stroming die antidemocratische en onverdraagzame boodschappen verspreidt onacceptabel.” Het onderwijs bij AlFitrah valt buiten het toezicht van de Onderwijsinspectie, omdat het informeel is. Naar zulk onderwijs wordt momenteel een verkenning uitgevoerd die begin volgend jaar klaar moet zijn, aldus het ministerie.

Het bestuur van AlFitrah kon vrijdag nog niet reageren, omdat het rapport niet is toegestuurd, zegt een woordvoerder. Het moskeebestuur heeft volgens hem overigens weinig vertrouwen in de juistheid van het onderzoek.

Het Verwey-Jonker Instituut deed in 2016 onderzoek naar het onderwijsklimaat in de moskee. Dat bleek toen „rustig en prettig” te zijn, maar over de inhoud van de lessen waren toen ook al zorgen. Reden voor de gemeente Utrecht om een tweede onderzoek te vragen.

Het is voor het eerst dat onderzoekers hebben gepraat met ingewijden van een moskeeschool. „Zo dicht zijn we de problematiek nog niet op de huid gekomen”, aldus twee hoogleraren en een terrorisme-expert die het Utrechtse onderzoek hebben begeleid.