Segers: regeerakkoord niet alleen fantastisch

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers heeft vrijdag de leden van zijn partij toegesproken over het regeerakkoord. Hij erkende dat de inhoud van het akkoord tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie „niet op elke pagina alleen maar fantastisch is”. Zijn partij heeft bijvoorbeeld moeten slikken dat het kinderpardon niet is verruimd.

Seger zei dat, hoewel het regeerakkoord af is, het ook in het kabinet spannend zal blijven voor zijn partij. „De komende 3,5 jaar weten we dat het niet altijd makkelijk zal zijn. Een meerderheid van 76 zetels, da’s krap. Drie, vier heel verschillende partijen, dat is spannend. En het zal op ieder Kamerlid aankomen”, wees hij op de kleine meerderheid van de coalitie in de Tweede Kamer.

Volgens Segers zal er ook gaandeweg de regeerperiode nog veelvuldig moeten worden overlegd met de coalitiepartners. De ChristenUnie-leider zei dat de drijfveer om te gaan regeren, is dat de partij politiek kan vertalen „wat wij in het evangelie aangereikt krijgen”.