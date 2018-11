Segers pleit voor afschaffing leenstelsel

Als het aan ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers ligt wordt het leenstelsel voor studenten afgeschaft. „De ChristenUnie heeft nooit wat in het leenstelsel gezien, wat ons betreft heeft het zijn langste tijd gehad”, zegt hij in de Volkskrant.

In 2015 werd de basisbeurs vervangen voor het leenstelsel. Dankzij die maatregel zou op termijn 1 miljard euro vrijkomen om het hoger onderwijs te verbeteren. ChristenUnie en D66 drongen bij de kabinetsformatie aan op de terugkeer van de basisbeurs, maar die kwam er niet.

Segers verwacht niet dat zijn partij de afschaffing van het leenstelsel in deze regeerperiode voor elkaar kan krijgen. „In een coalitie met twee grote voorstanders kom je daar niet uit”, erkent hij. „Ik kijk dan naar de volgende kabinetsformatie. Voor ons was de halvering van het collegegeld in het eerste jaar een stap in de goede richting.”

De ChristenUnie wil zich in een brede alliantie hard maken voor de ‘millennials’ die volgens Segers onder grote druk staan. „Ik zie een vermoeide, overbelaste generatie jongeren, waaromheen het veel te stil is. Juist omdat er zo veel mogelijk is, wordt de druk om te slagen groter.”

De partijleider noemt de toegenomen druk op de Jeugdzorg en de stijging van het aantal jongeren met burn-outklachten. Segers wil de jongeren zich laten horen en samen met ze tot een manifest komen met aanbevelingen voor de overheid. „Dat begint met een bijeenkomst in februari, waarvoor we 250 jongeren uitnodigen om te vertellen wat hun zorgen en angsten zijn.”