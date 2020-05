Segers: Laat kabinet corona-convenant sluiten met kerken

Het kabinet zou een convenant moeten sluiten met kerken en met christelijke netwerken zoals “Niet alleen” over hoe zij op verantwoorde wijze lokaal maatwerk kunnen leveren bij hun diensten en bijeenkomsten.

Die oproep doet CU-leider Segers aan het kabinet. Hij schrijft erover in een blog op de website van zijn partij en gaat deze boodschap ook inbrengen in het Kamerdebat van woensdag.

„In het convenant kan de overheid met de kerken afspraken maken over hoe ze in deze tijd het best samenkomsten kunnen organiseren, wellicht ook in de buitenlucht, en bijvoorbeeld om kunnen gaan met zaken als doop en samenzang”, schrijft Segers.

Het zou volgens hem „goed kunnen zijn als er hiervoor een gericht advies komt van het Outbreak Management Team. Tevens is het belangrijk dat deze afspraken lokaal verankerd worden in afspraken tussen kerken en gemeenten. De VNG kan hierbij een coördinerende rol vervullen. Op deze manier moet de overheid binnen de RIVM-richtlijnen lokaal maatwerk bieden voor kerken”, aldus de CU-voorman.

Premier Rutte ziet een verdere versoepeling van het aantal mensen dat een kerkdienst mag bezoeken –vanaf 1 juli zijn dat er weer maximaal honderd– nog niet zomaar gebeuren, zei hij j dinsdagavond op zijn persconferentie over het coronabeleid.

In het laatste Kamerdebat over de coronacrisis, twee weken geleden, zei de minister-president –in antwoord op vragen van SGP-Kamerlid Van der Staaij– dat hij na wilde denken over meer maatwerk in de regels betreffende kerkdiensten. Dat zowel voor kleine kerkgebouwen als voor zeer grote een maximum van honderd bezoekers geldt, is niet logisch, voerde Van der Staaij toen aan.

Op de vraag of hij daar inmiddels al verder over heeft nagedacht, antwoordde Rutte op zijn persconferentie: „Het slechte nieuws voor kerkgebouwen is toch echt dat zingen een risico is. En dat in een aantal kerken het virus hevig heeft rondgewaard. (...) Ik denk dus dat we daar echt voorzichtig moeten zijn. Ik heb nu nog geen datum waarop verdere versoepeling zou kunnen. Het ziet er echt nog niet goed uit.”