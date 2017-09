Segers: haast is geboden

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers hamert erop dat haast is geboden om verhoging van het eigen risico nog tijdig te keren. „Vandaag scheppen we helderheid”, maar „we moeten nu heel snel handelen”, zei Segers.

Segers is tevreden dat het besluit nog op tijd kon worden genomen. Het was al langer onderwerp van discussie, maar lag nu eenmaal nog op de formatietafel, zei hij. Het regeerakkoord is nog niet af en daarom is de stap van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bijzonder, maar de vier partijen zijn al zover met de vorming van hun nieuwe kabinet dat dit besluit volgens hem „niet ontijdig” is.