Segers: Belasting voor woningbeleggers

Particuliere beleggers die woningen opkopen om er niet zelf in te wonen maar te verhuren, moeten volgens de ChristenUnie daarvoor meer belasting gaan betalen. Partijleider Gert-Jan Segers wil de overdrachtsbelasting voor zulke beleggers van 2 naar 6 procent verhogen, zegt hij in een interview in het AD.

Met de opbrengst kan de overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt tot nul worden gereduceerd, aldus de ChristenUnie. Segers vindt dat het kabinet te veel aanstuurt op de bouw van nieuwe woningen en te veel aan de markt heeft overgelaten. „Huizen mogen geen winstfabrieken zijn”, zegt hij in de krant.

Particuliere beleggers verstoren volgens hem de woningmarkt door huizen op te kopen en door te verhuren. Zij zouden volgens Segers voortaan vergunningplichtig moeten worden, zodat gemeenten aanvullende eisen aan verhuur kunnen stellen.