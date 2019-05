Seculiere schrijfster Zwagerman één dag SGP-CU-wethouder

De niet-gelovige schrijfster en innovatiestrateeg Marianne Zwagerman wordt volgende week woensdag namens SGP-ChristenUnie voor één dag wethouder in Barendrecht, op uitnodiging van wethouder Proos (SGP-CU). Wat Zwagerman betreft blijft het hier niet bij.

„Religekkies”, vindt zij SGP’ers. „Hoe kun je nou je mening op een sprookjesboek baseren.” Maar Marianne Zwagerman (49), onder meer radiocolumniste bij BNR Nieuwsradio en schrijfster, heeft tegelijkertijd sympathie voor hen. „Die term religekkies zeg ik met liefde. Ik volg voor mijn werk als columnist en schrijver veel Tweede Kamerdebatten en vaak ben ik het met de SGP eens.”

Ook los daarvan waardeert ze de mannenbroeders. „Ze werken hard. Ze zijn in de Tweede Kamer maar met hun drieën, maar ik zie ze heel vaak bij debatten het woord voeren. En dan komen ze met een doordachte mening.”

Zwagerman –ooit directeur digitale media bij de Telegraaf Media Groep en medeoprichter van de rechtse media PowNed en WNL– noemt zichzelf een verweesde VVD’er. „Jarenlang heb ik op de liberalen gestemd, maar dat kan ik niet meer. Die partij waait met alle winden mee.”

Rechte lijn

Veel ex-VVD’ers komen nu bij Forum voor Democratie uit, weet ze. „Maar dat is natuurlijk een vreselijke zwabberpartij. Thierry Baudet zegt vandaag dit en morgen wat anders. Hij heeft geen bron waarop hij zich baseert, behalve misschien een gefrustreerde jeugd.

SGP’ers varen een rechte lijn, vindt de auteur. „Gebaseerd op de Schrift, zoals ze de Bijbel noemen. Ik kan hun ideologie niet helemaal volgen, maar vind het wel mooi dat ze zich op iets onveranderlijks baseren. En ik ben het juist wel vaak eens met de politieke conclusies die zij vervolgens hieruit trekken.”

Dat ze nu voor een dagje lokaal politiek actief wordt voor deze partij, die in Barendrecht samen met de ChristenUnie een wethouderspost bezet, noemt ze „heel grappig. Eindelijk zien ook SGP’ers in dat zij niet zonder vrouwen kunnen.”

Het begon met haar lezing eind maart voor Barendrechtse ondernemers. Ook Proos was hierbij aanwezig. Zwagerman: „Arnoud Proos en ik kennen elkaar al lang. In zijn tijd als SGP-woordvoerder van de Tweede Kamerfractie sprak ik hem regelmatig als ik op de radio weer eens met een SGP-Kamerlid in debat ging.”

Na afloop van Zwagermans lezing stapte Proos op haar af met de vraag of ze hem nog herkende. Proos: „Marianne had een stevig verhaal over ondernemers, problemen waar ze tegen aanlopen en de rol van de overheid. De teneur van haar lezing was zo’n beetje dat de markt alles kan oplossen en dat ambtenaren alleen maar lastig doen.”

Proos raakte hierdoor wat geïrriteerd. „Wij denken in Barendrecht juist graag met de ondernemer mee. Ik vond dat ze een karikatuur van onze ambtenaren maakte. Dus na afloop vroeg ik of Marianne niet eens een dagje mijn werk zou kunnen overnemen. Dan kon ze de zaken van onze kant bekijken. Verder was ik benieuwd naar haar kijk als onderneemster op problemen waar we mee te maken hebben.”

Zwagerman reageerde positief, en ook het college van B en W ging akkoord. Proos: „Voorwaarde was wel dat ze naderhand nog een keer zou terugkomen om haar bevindingen terug te koppelen.” Hij reageert onderkoeld op het idee van een vrouwelijke wethouder namens de SGP. „Ik zie het als een soort uitwisselingsdag, meer wil ik er niet van maken.”

Inmiddels bereidt Zwagerman zich vol overgave voor: „Ik kom niet als koningin Máxima langs voor een symbolische handeling; ik wil echt iets in gang zetten. Al een tijdje ben ik hierover in gesprek met Arnouds ambtenaren.”

Ze heeft woensdag twee thema’s: „Ik wil dat ondernemers jonge mensen enthousiasmeren, dus ik ga ’s ochtends met een paar lokale ondernemers op bezoek bij een vmbo-school in Barendrecht.” ’s Middags buigt ze zich over de ontwikkeling van het bedrijventerrein Barendrecht-Oost, waarover al heel wat projectmanagers zijn gestruikeld. „Een deel daarvan ligt al jaren braak. Met een kwartiermaker en lokale ondernemers ga ik aan de slag met een plan van aanpak.”

SGP-minister

Hoewel haar ene dag als wethouder nog moet komen, heeft ze er intussen al heel wat uren op zitten. „Ik heb bedongen dat ik die ene dag ook het salaris van Arnoud Proos krijg, maar met de uren loopt dat bedrag al behoorlijk scheef.” Ze heeft het er graag voor over. Zwagerman is blij dat de SGP het thema ondernemerschap oppakt, waar de VVD volgens haar juist steken laat vallen. „We staan voor de grootste uitdaging ooit, wat betreft de energietransitie van aardgas naar groene energie. De markt gaat dit oplossen, maar dan moet de politiek hier wel de ruimte voor bieden. Mocht de SGP in de regering komen, dan loop ik mij graag warm als haar minister van Economische Zaken.”