Second opinion bevestigt doodsoorzaak Dascha Graafsma

Een tweede forensisch onderzoek naar de doodsoorzaak van Dascha Graafsma, het 16-jarige meisje dat in november 2015 om het leven kwam toen zij tussen Hilversum en Hollandsche Rading onder een trein terechtkwam, heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. Het strafrechtelijk onderzoek wordt daarom niet heropend, meldt het Openbaar Ministerie na een gesprek met de nabestaanden.

Het meisje uit Hollandsche Rading verongelukte op de spoorlijn nadat ze enkele uren vermist was na een avondje stappen met vriendinnen. De politie deed in de weken erna onderzoek naar haar dood. Aanleiding daarvoor was een vermoeden dat zij mogelijk ongewild drugs toegediend had gekregen, waardoor zij tijdens de aanrijding onder invloed zou zijn geweest van verdovende middelen. Dat bleek niet het geval, kwam uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) naar voren.

De nabestaanden schakelden een particulier onderzoeksbureau in en verweten de politie tekortkomingen in het politieonderzoek. Ze drongen aan op meer onderzoek. In de second opinion hielden de forensisch experts van een andere politie-eenheid het verrichte onderzoek kritisch tegen het licht en voerden ze gesprekken met diverse betrokkenen. Uit hun bevindingen komt opnieuw naar voren dat er geen sprake is van aanwijzingen voor een misdrijf.

Het is niet vast te stellen of er sprake is geweest van zelfdoding of een ongeval. „Het is meer dan begrijpelijk dat de nabestaanden heel graag willen weten wat er precies gebeurd is die avond en waarom zij op het spoor stond”, aldus het OM. „We begrijpen dat de nabestaanden en betrokkenen teleurgesteld zijn dat zij op een deel van hun vragen geen antwoord zullen krijgen.”