Sea-Watch 3 vaart voorlopig nog niet uit

Nederland heeft de Italiaanse autoriteiten gevraagd het hulpschip Sea-Watch 3 voorlopig niet de haven van de Siciliaanse havenstad Catania te laten uitvaren. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft het schip geïnspecteerd en verwacht binnen twee weken rapport uit te brengen met de bevindingen.

ILT controleerde het schip op technische onvolkomenheden en de leefomstandigheden aan boord. De Nederlandse instantie deed dat volgens een woordvoerster op verzoek van de Italianen. Die hadden eerder onvolkomenheden geconstateerd aan boord van de Sea-Watch 3. Het schip pikt migranten op die de Middellandse Zee willen oversteken naar Europa. Sea-Watch 3 is eigendom van een Duitse organisatie en vaart onder Nederlandse vlag. Het schip mag al sinds 31 januari niet uitvaren.

Volgens Sea-Watch zijn de controles enkel bedoeld om het schip opzettelijk langdurig aan de ketting te houden. „Er is niks mis met het schip. Ze proberen gewoon een reden te vinden om ons in de haven te houden. Dit heeft alles te maken met hoe Nederland politiek gezien staat in de migratiediscussie”, aldus een woordvoerder.

„De Italianen hebben bijna 24 uur lang met vijftien mensen het schip binnenstebuiten gekeerd. Dan vind je altijd wel ergens een moer die niet goed genoeg is aangedraaid”, aldus de woordvoerder. Sea-Watch wacht het rapport af. Als straks blijkt dat het schip onrechtmatig wordt tegengehouden, stapt de organisatie naar de rechter.

Het schip was begin deze maand met onder anderen 47 geredde migranten aan boord na een lange tocht en na dagenlang voor de kust bij Syracuse voor anker te hebben gelegen, de haven van Catania binnengevaren. Italië wilde dat Nederland de migranten opnam, maar staatssecretaris Mark Harbers (Migratie en Asiel) weigerde dat.