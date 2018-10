Scoutingleider hoort straf voor brandmerken

Een jeugdleider van een scoutinggroep in Goes zou drie kinderen hebben gebrandmerkt. Tegen hem is een celstraf van zeven maanden geëist, waarvan drie voorwaardelijk. De rechtbank in Middelburg doet donderdag uitspraak.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 23-jarige Mark B. de kinderen met voorbedachten rade zwaar lichamelijk letsel toegebracht door ze te bewerken met een brandijzer.

Het incident gebeurde vorig jaar zomer tijdens een scoutingkamp in België. De slachtoffertjes deden mee aan een kamp voor waterscouts, voor kinderen tussen 11 en 15 jaar. B. had met een lange ijzeren staaf op de blote rug van de drie kinderen de letters FN gebrand, wat staat voor de naam van de scoutinggroep Frans Naerebout. Het zorgde voor eerste- en tweedegraadsverbrandingen waaraan de kinderen, twee jongens en een meisje, een blijvend litteken hebben overgehouden.

Na het brandmerken ging het kamp gewoon verder, de kinderen zijn niet naar een ziekenhuis gebracht. Pas na drie dagen werden de brandwonden verzorgd. De jeugdleider is na het kamp op non-actief gesteld.