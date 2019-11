Scoutingleden Waalre vinden wildklem bij pad

Jeugdleden van een plaatselijke scouting hebben zaterdag in de bossen bij het Noord-Brabantse Waalre vlakbij een wandelpad een wildklem gevonden. De klem, een zogenoemde berenklauw, is overgedragen aan de politie. De met bladeren afgedekte val stond op scherp en lag volgens de politie op ongeveer anderhalve meter van een wandelpad.

De politie heeft een video van de berenklauw gedeeld via Instagram. Te zien is hoe de val dichtklapt als iemand er een stok in steekt. „Waarom zou je zoiets doen?”, schrijft de politie bij de video.

Het Eindhovens Dagblad meldt dat de scoutingleden de berenval in de buurt van hun onderkomen, blokhut De Meerberg, hebben gevonden. Die ligt vlakbij het Gat van Waalre in de bossen ten noordoosten van het dorp.