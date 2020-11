Scouting wil met kabinet in gesprek over gebruik zakmes

Scouting Nederland begrijpt de maatregelen die het kabinet neemt tegen het dragen en het gebruik van messen door jongeren. Maar de organisatie wil graag in gesprek over hoe de scoutingactiviteiten kunnen blijven plaatsvinden.

Het gebruik van een zakmes is een belangrijk onderdeel van de scouting, legt Wendy van Rossum van Scouting Nederland uit. „Wat wij doen is jongeren juist op een verantwoorde manier leren omgaan met een zakmes.”

Woensdag kondigde het kabinet nieuwe maatregelen aan, waaronder een verkoopverbod van messen aan minderjarigen en strengere regels rond het dragen van een mes. Welke gevolgen dat heeft voor de scouting is nog onduidelijk.

„We gaan in overleg met het kabinet om te kijken hoe we het zo kunnen inrichten dat we nog wel activiteiten kunnen aanbieden”, zegt Van Rossum. Als bijvoorbeeld het dragen van messen op straat helemaal wordt verboden, ziet ze een mogelijkheid om de zakmessen eventueel achter slot en grendel te bewaren op het scoutingterrein.