De Brabantse politie zoekt een man in een scootmobiel die in de nacht van donderdag op vrijdag een 21-jarige man op straat zou hebben gestoken. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam. Hij vertelde dat hij tegen de man in de scootmobiel aan was gelopen. Daarop ontstond ruzie.

Toen de politie aankwam aan de Haagdijk, was de dader al gevlucht. De steekpartij gebeurde rond 1.30 uur. Iemand die de ruzie zag, belde de politie.