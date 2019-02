Scooterrijdster Kootwijkerbroek verongelukt

Een 17-jarige scooterrijdster uit Kootwijkerbroek is donderdagavond om het leven gekomen in haar woonplaats. Op de Wesselseweg, voor supermarkt Coop, werd ze geschept door een auto. Dat meldt De Stentor.

Het ongeluk gebeurde rond 20.00 uur. Omdat het meisje er slecht aan toe was werd de hulp van een traumahelikopter ingeroepen. Reanimatie bleek echter tevergeefs en ze overleed ter plekke. Politiewoordvoerder Sigrid Passchier tegen De Stentor: „Ik heb begrepen dat het een heel heftige situatie was. Een traumatische reanimatie.” De politie doet nog onderzoek op de plek van het ongeluk. De weg is afgesloten.