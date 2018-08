Een achttienjarige scooterrijdster is overleden nadat ze in het Gelderse Zevenaar in botsing was gekomen met een vrachtwagen.

Het ongeluk gebeurde vrijdag op een kruising van de Mega. De jonge vrouw werd ter plaatse gereanimeerd en daarna met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is ze daar vrijdagavond overleden.