Scooterrijder slaat buschauffeur op hoofd

Een buschauffeur is woensdagochtend in het Brabantse Hilvarenbeek mishandeld door een scooterrijder die hij even daarvoor had ingehaald. Het slachtoffer kreeg vuistslagen op zijn hoofd en werd getrapt. Een aantal jongeren wisten de scooterrijder de bus uit te krijgen. De verdachte werd even later op zijn werk aangehouden.

De scooter reed rond 07.35 uur voor de bus op de Tilburgseweg. De buschauffeur haalde de scooter in. Op de bushalte op de Doelenstraat stapte de scooterbestuurder in en mishandelde hij de bestuurder van de bus.

Nadat hij door de jongeren uit de bus was gezet, ging de scooterrijder ervandoor. Op basis van een signalement kon de politie snel achterhalen wie de verdachte was. De 37-jarige man uit Tilburg zit inmiddels vast en wordt verhoord. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.