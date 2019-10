Een 21-jarige scooterrijder uit Nieuwegein is in de nacht van zaterdag op zondag in Zeist om het leven gekomen toen hij ten val kwam en tegen een lichtmast botste. De man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke, meldt de politie.

Een 19-jarige bijrijder uit Nieuwegein raakte gewond. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.