Een 59-jarige scooterrijder is overleden nadat hij vorige week in botsing was gekomen met een hond in Alphen aan den Rijn. Dat meldde de politie dinsdag.

De man reed op het Dijkslootpad, waar iemand zijn hond aan het uitlaten was. De hond schoot voor de scooter, volgens de eigenaar van het dier omdat het was geschrokken door de naderende scooter. De scooterrijder viel en raakte zwaargewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed.

De hond overleefde de botsing.