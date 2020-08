Scooterrijder ligt bewusteloos in berm in Oud-Gastel

De politie heeft zaterdagochtend vroeg een 21-jarige scooterrijder bewusteloos aangetroffen naast zijn scooter in een berm in het Brabantse Oud Gastel. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk hoe de scooterrijder in de berm is terechtgekomen en gewond raakte. Een voorbijganger trof de man rond 05.30 uur aan op de Gastelsedijk Zuid en sloeg alarm.

De politie zegt voorlopig uit te gaan van een eenzijdig ongeval, maar sluit gezien de ernst van het ongeval andere opties niet uit. De weg is tijdelijk afgezet voor sporenonderzoek en hoopt op informatie van mogelijke getuigen.