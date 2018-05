Scooterrijder komt in botsing met politieauto

Een 30-jarige scooterrijder is vrijdag gewond geraakt toen hij tegen een politieauto aan reed. Dit gebeurde tijdens een achtervolging door de politie.

De man had op de Vughterweg in Den Bosch een stopteken gekregen van de politie, maar negeerde dat. Hierop zette de politie de achtervolging in. Op de Bosscheweg in Vught ging het fout. De bestuurder van de politieauto zette het voertuig dwars op de weg, om de scooterrijder tot stoppen te dwingen. Maar die reed met een flinke vaart tegen de politieauto aan.

De man is door een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een woordvoerder kon niet zeggen hoe ernstig zijn verwondingen zijn. De politie weet niet waarom de man het stopteken negeerde en doet onderzoek naar de zaak.