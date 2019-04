Scooteraars maakten Amsterdam onveilig

Groepjes scooterrijders hebben zaterdag in Amsterdam de orde verstoord. Rond 15 uur verzamelden zich zo’n vijftig scooterrijders op het Mercatorplein in Amsterdam-West. Vervolgens deelden ze zich op in kleinere groepen en misdroegen zich op allerlei manieren in zowel West als het centrum.

Zo reden ze op de busbaan, gooiden ze met flesjes naar voorbijgangers, bekladden ze met spuitbussen verkeersborden en reden ze door voetgangersgebied. Zes rijders zijn aangehouden en hun scooters zijn in beslag genomen, zegt een woordvoerder van de Amsterdamse politie naar aanleiding van een bericht van AT5.

Hij weet niet wat hun motivatie is geweest, maar sluit niet uit dat de actie te maken heeft met een verkeersmaatregel die maandag ingaat. Snorfietsen mogen dan niet meer op het fietspad, maar moeten naar de rijbaan. Ook moeten de berijders een helm op.