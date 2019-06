Schuurmans beoogd burgemeester Haarlemmermeer

Marianne Schuurmans-Wijdeven is maandagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Na een urenlange raadsvergadering maakte de gemeente de voordracht van de 58-jarige VVD-politica bekend.

Door een gemeentelijke herindeling zijn Haarlemmerliede en Spaarnwoude op 1 januari in de gemeente Haarlemmermeer opgegaan. Door die fusie was Haarlemmermeer wettelijk verplicht op zoek te gaan naar een nieuwe burgemeester.

Tot november 2017 was Theo Weterings ruim tien jaar burgemeester van Haarlemmermeer, hij werd daarna burgemeester van Tilburg. Sindsdien was Onno Hoes waarnemend burgemeester. Hoes liet eind maart weten niet de nieuwe, vaste burgemeester te willen worden en niet te solliciteren op de vacature.

Schuurmans-Wijdeven werd in 2002 gemeenteraadslid in Beuningen. In die gemeente was ze van 2004 tot 2006 wethouder en later weer raadslid. Daarna was ze een aantal jaar lid van Provinciale Staten van Gelderland. In 2010 werd ze voor het eerst burgemeester van de gemeente Millingen aan de Rijn. In 2013 trad ze aan als burgemeester in de Gelderse gemeente Lingewaard.

Volgens de gemeente heeft Schuurmans heeft in de tweede gespreksronde laten zien dat zij uitstekend geschikt is voor het ambt van burgemeester in een grote gemeente.