Schuurbrand Renswoude kost mogelijk 16.000 kippen leven

Door een grote brand in een kippenschuur zijn duizenden kippen om het leven gekomen. Mogelijk zaten er 16.000 dieren in het bouwsel. De brand woedde ongeveer een uur lang in de schuur bij de boerderij in Renswoude.

Volgens de Veiligheidsregio Utrecht is het sein brand meester inmiddels gegeven, maar zal het nablussen nog wel even duren. Er zijn geen andere slachtoffers met uitzondering van de dieren in de schuur.