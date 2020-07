Schuurbrand in Axel houdt brandweer al uren bezig

De brandweer is al urenlang bezig een brand in een schuur aan de Beoostenblijsestraat in het Zeeuws-Vlaamse Axel te blussen. Er is sprake van flinke rookontwikkeling, aldus de veiligheidsregio. Het gebouw zit vol met hooibalen en volgens de brandweer is de brand waarschijnlijk door broei ontstaan.

Stro- en hooibalen worden uit de schuur gehaald en buiten geblust. Het leeghalen van de schuur is een tijdrovend karwei en daarom is de brandweer al enkele uren in touw. In de tussentijd is de temperatuur in de schuur, die continu in de gaten wordt gehouden, opgelopen. Reden voor de brandweer extra voertuigen en meer water te laten aanrukken.