Schutter Thialf-zaak wilde slechts praten

Charles Reinier van der W. (59), die in januari 2017 Clafis-directeur en schaatssponsor Bert Jonker zou hebben beschoten, blijft erbij dat Jonker hèm met een pistool bedreigde. Na een worsteling ging het af, zei hij vrijdag in de rechtbank in Leeuwarden.

Het incident vond plaats op het parkeerterrein van het Thialf-stadion. Toen Jonker wegreed met zijn auto kwam Van der W. aangelopen. „Ik wilde alleen maar praten en een USB-stick geven.” De twee hadden een zakelijk conflict. Toen Van der W. probeerde in te stappen, zag hij een pistool in Jonkers hand. Van der W. wist het naar eigen zeggen af te pakken. Jonker gaf gas, waardoor Van der W. werd meegesleurd en het pistool afging. Jonker werd in zijn hand geraakt.

Van der W. vluchtte voor de aangesnelde politie. „Ik dacht dat ik zou worden doodgeschoten.” Hij werd later in Spanje opgepakt. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van poging tot moord en afpersing. Het OM komt vrijdagmiddag met de strafeis.