Schutter Rotterdam nog voortvluchtig

Bij een schietpartij in Geervliet (Zuid-Holland) is zondagavond een man gewond geraakt. De dader is nog voortvluchtig. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij is wel buiten levensgevaar, meldt de politie.

De politie zoekt een gezette blanke man met een zwart petje en een zwart trainingspak. Hij vluchtte vermoedelijk richting de weilanden. Het slachtoffer werd beschoten bij een woning aan de Aleida van Strijenlaan in Geervliet.

De politie kreeg meldingen dat er schoten waren gehoord. Agenten en een politiehelikopter zijn daarop gelijk op zoek gegaan naar de dader, maar hebben hem vooralsnog niet gevonden. Waarom er op het slachtoffer is geschoten is nog onbekend.