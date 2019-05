Schutter in parkeergarage bekend bij politie

De identiteit van de vermoedelijke schutter die zaterdag in een parkeergarage in Amsterdam een man uit Almere neerschoot, is bij de politie bekend. De recherche roept de verdachte op zich te melden. Als dat niet binnen een dag gebeurt, dan brengt de politie zijn identiteit naar buiten.

Het 25-jarige slachtoffer stierf later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Kort na het incident, dat plaatsvond in een parkeergarage aan de Amstelstraat. arresteerde de politie op aanwijzingen van getuigen vier personen. Het ging om drie mannen van 24, 21 en 20 jaar oud uit Amsterdam en een 22-jarige vrouw uit Diemen. Ze zitten nog vast.

Ondanks invallen op meerdere plekken is de vermeende schutter nog niet gevonden.