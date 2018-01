Schutter Amsterdam reed in opvallende auto

De schutter die vorige week woensdag in Amsterdam de 29-jarige Anass el Ajjoudi doodschoot reed in een grijze Ford Tourneo Connect, een auto met een groot zonnedak. Dat werd duidelijk in Opsporing Verzocht. Het is niet helemaal duidelijk of hij zelf reed of dat iemand anders achter het stuur zat.

Anass el Ajjoudi werd vorige week woensdagavond in de Amsterdamse Pijp doodgeschoten. De liquidatie gebeurde rond 19.00 uur op de Cornelis Springerstraat. Getuigen zagen dat het slachtoffer door één man onder vuur werd genomen, aldus de politie.

De dader of daders zijn gefilmd op hun vlucht. Even later werd de auto achtergelaten en in brand gestoken aan de Buitensingel in Duivendrecht. De politie is op zoek naar mensen beelden hebben van de bewuste avond in de omgeving van het incident.