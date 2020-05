Schutbeperking in Merwedekanaal wegens droogte

Waterschap Rivierenland heeft de provincie Zuid-Holland vrijdag gevraagd om wegens de droogte minder vaak te schutten in de sluizen in het Merwedekanaal, in Vianen en Gorinchem. Dat is nodig om voldoende water in de Linge over te houden. De Linge is belangrijk voor de wateraanvoer in een groot deel van de Betuwe.

Het Merwedekanaal krijgt water uit de Linge. Elke keer dat er wordt geschut, stroomt er veel water weg naar de Lek en de Merwede. Als er minder wordt geschut, lopen de wachttijden voor de sluizen op,

Rivierenland heeft vrijdag ook pompen bij Genderen geplaatst om de Brabantse gemeente Altena van water te blijven voorzien. Dat water komt uit de Bergsche Maas, maar het rivierpeil staat laag en door de oostenwind stuwt vloed vanuit zee ook nauwelijks water op. Pompen moeten voor meer water zorgen.

Waterschap Hollandse Delta gebruikt een pomp bij Ouddorp, omdat het zoetwater daar verzilt. Het te zoute water wordt met de pomp afgevoerd naar de Grevelingen. Hollandse Delta waarschuwt zwemmers dat er onder andere in het Brielse Meer blauwalg is aangetroffen. Op zeven locaties geldt een zwemverbod. Blauwalg duikt door de droogte en de warmte op meer plekken in het land op.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden beregent driemaal per week een stuk veendijk in de Grote Boeicop bij Kockengen. De veendijk droogt uit en dat kan voor gevaarlijke verzakkingen zorgen. Andere schappen met veendijken controleren al enkele weken extra op schade aan de dijken. Het aantal verboden op het gebruik van oppervlaktewater loopt in het hele land op. Sinds vrijdag is watergebruik uit de Drentsche Aa streng verboden. Het water staat daar zo laag dat de drinkwatervoorziening voor Groningen in gevaar zou kunnen komen.